Kingsley Coman'dan 100 milyon euroluk imza
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Bayern Münih forması giyen Kingsley Coman'ın transferini bitiriyor. Al Nassr'ın Bayern Münih'e35 milyon euro bonservis bedeli, Coman'a da yıllık 20-25 milyon euro aralığında bir ücret vereceği dile getirildi. Coman'a 3 yıl için Al Nassr'a maliyeti 100 milyon euro olacak.
Geride bıraktığımız günlerde dünyaca ünlü yıldız futbolcular Joao Felix ve Inigo Martinez'i kadrosuna katan Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, bir yıldızı daha kadrosuna katıyor.
COMAN SUUDI ARABİSTAN'A GİDİYOR
Sky'da yer alan habere göre; Bayern Münih forması giyen Kingsley Coman, Al Nassr ile her konuda anlaştı. Haberde, transferde hiçbir pürüz kalmadığı, Al Nassr'ın Bayern Münih ile bonservis konusunda anlaşma sağladığı belirtildi.
TRANSFER BEDELİ 100 MİLYON EURO
Coman için ödenecek bonservis bedeli de açıklandı. Al Nassr'ın Alman ekibine 35 milyon euro bonservis ödeyeceği,3 yıllığına anlaşmaya vardı Coman'a da yıllık 20-25 milyon euro aralığında bir ücret vereceği belirtildi. Böylece Al Nassr, Coman'a 3 yıl için kasasından 100 milyon euro ayıracak.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Bayern Münih ile 41 maça çıkan Fransız yıldız, 7 gol 4 asistlik katkı sağladı.