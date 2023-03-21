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Diagne'den şaşırtan paylaşım! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyip mesaj yolladı

Spor Haberleri

Diagne'den şaşırtan paylaşım! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyip mesaj yolladı

Fatih Karagümrük'ün golcüsü Mbaye Diagne, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyip yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı. Yıldız forvet, "Merhaba Başkan Erdoğan. Seni yakın zamanda görmek istiyorum, elbette?" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te forma giyen eski Galatasaraylı Mbaye Diagne, yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı.

Karagümrük'ün Senegalli forveti Diagne, paylaştığı fotoğrafa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyip bir not düştü.

Mbaye Diagne paylaştığı fotoğrafta, "Merhaba Başkan Erdoğan. Seni yakın zamanda görmek istiyorum, elbette?" notunu yazdı.

Diagne'nin yaptığı bu paylaşım bir anda sosyal medyada zirveye oturdu. Senegalli forvetin bu paylaşımından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştireceği anlamı çıkarıldı.

Diagne'den şaşırtan paylaşım! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyip mesaj yolladı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Recep Tayyip Erdoğan Fatih Karagümrük Mbaye Diagne Galatasaray Spor Haberler

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