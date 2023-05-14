Kime oy vereceğini ilan eden Ümit Özat, ünlü isimlere fena yüklendi: Milletten niye saklıyorsunuz?

Fenerbahçe'nin eski kaptanı ve teknik direktör Ümit Özat, seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu ile çektirdiği fotoğrafı paylaşan Özat, "Yolun açık olsun Piro'm... Hayal ettiğin her şey bu milletin gerçeği olsun. Başlıyoruz..." ifadelerini kullandı. Özat daha sonra yaptığı paylaşımda ise ünlü isimleri hedef alarak, "Korkmayın oğlum. Yan yanayken söylediğiniz her şeyi milletten niye saklıyorsunuz?" dedi.

Ümit Özat sosyal medyadan yaptığı paylaşımda hangi adaya oy vereceğini açık açık ilan etti. Özat ayrıca ünlü isimlere de sert çıktı.

"HAYAL ETTİĞİN HER ŞEY BU MİLLETİN GERÇEĞİ OLSUN"

Kemal Kılıçdaroğlu ile fotoğrafını paylaşan Ümit Özat, "Yolun açık olsun Piro'm... Hayal ettiğin her şey bu milletin gerçeği olsun. Başlıyoruz..." ifadelerini kullandı.

"KORKMAYIN OĞLUM"

Ünlü isimlere de yüklenen Özat, "Diğer ünlü arkadaşlara da birkaç şey söylemek isterim. Masa altına sakladığınız rakı kadehleri bile sizden daha dik duruyor. Korkmayın oğlum. Yan yanayken söylediğiniz her şeyi milletten niye saklıyorsunuz?" dedi.

Ümit Özat'ın paylaşımları: