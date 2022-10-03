Kim Min Jae'ye Premier Lig'den talip çıktı!

Sezon başında Fenerbahçe'den 18 milyon euroya Napoli'ye transfer olan Kim Min Jae, kısa sürede herkesin beğenisini kazandı. Gösterdiği başarılı performansla İtalya'da Eylül ayının en değerli futbolcusu seçilen Güney Koreli oyuncu, İngiliz devinin radarına girmiş durumda. Çıkan haberlere göre Manchester United, Min Jae için serbest kalma bedeli olan 44 milyon Euro'yu ödemeye hazır.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Premier Lig'in devlerinden Manchester United, Güney Koreli savunma oyuncusuna kancayı takmış durumda. Savunmadaki eksiklerini gidermek isteyen Kırmızı Şeytanlar'ın, bu bölge için düşündüğü en kuvvetli aday Kim Min Jae.

1950'LERİN SAVUNMA OYUNCULARINA BENZETİLDİ

1950'lerin savunma oyuncusuna benzetilen başarılı defans oyuncusu için haberde şu ifadelere yer verildi; "Gelişmiş bir tekniği yok. 1950'lerin İngiliz savunmacısı gibi görünüyor ve fiziksel gücü o kadar etkileyici ki, başlama vuruşundan önce tünelde yanında durmak bile korkutucu."

"KİM MİN JAE ÖVGÜYÜ HAK EDİYOR"

Haberde, Sergio Ramos ve Fabio Cannavaro'ya benzetilen Kim Min Jae için, Koulibaly'nin liderliğini devralmayı hayal ettiği belirtildi. Kim'in övgüyü hak ettiğini de vurgulayan Daily Mail sitesi, "Kim'in tutumu övgüye değer, çok çalışıyor ve ailesine göre yaşıyor. Şehrin lezzetlerini öğreniyor ve Napoli pizzasını keşfetti, şehri ziyaret ediyor ama her şeyden önce takıma odaklanıyor, gece geç saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınıyor." ifadeleri kullanıldı.