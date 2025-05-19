Kilis'te Yıldız Erkekler Tag Ragbi Takımı Türkiye Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Kilis'te Yıldız Erkekler Tag Ragbi Takımı Türkiye Şampiyonası'na Hazırlanıyor
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Kilis Atatürk Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni Erdem Çelik tarafından kurulan Yıldız Erkekler Tag Ragbi Takımı, bölge şampiyonasında birinci olduktan sonra Türkiye Şampiyonası'nda da zirve hedefliyor. Öğrencilerinin bu spora olan ilgisinden dolayı mutlu olduğunu belirten Çelik, takımın şampiyon olacağına inanıyor.

Kilis'te beden eğitimi öğretmeni Erdem Çelik'in kurduğu Yıldız Erkekler Tag Ragbi Takımı, Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda birincilik hedefliyor.

Kilis Atatürk Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmenliği yapan Çelik, yaklaşık bir yıl önce 7. ve 8. sınıf öğrencilerinden Yıldız Erkekler Tag Ragbi Takımı'nı kurdu.

Yıldız Erkekler Tag Ragbi Takımı, Kırıkkale'de 8-11 Mayıs'ta düzenlenen bölge şampiyonasında birinci oldu.

Antrenmanlarını okul bahçesinde yapan Çelik'in öğrencileri, 22-26 Mayıs tarihlerinde Çorum'da düzenlenecek Yıldız Erkekler Okul Sporları Türkiye Tag Ragbi Şampiyonası'nda yine zirvede yer almayı hedefliyor.

"Şampiyon olmayı çok istiyoruz"

Erdem Çelik, AA muhabirine, tag ragbinin Kilis'te pek bilinmediğini, bu spor dalını kentte yaygınlaştırmak için mücadele ettiğini anlattı.

Öğrencilerinin bu spora ilgili olduğunu aktaran Çelik, aralarından milli ve Türkiye'nin en iyi takımlarında oynayacak sporcuların çıkacağına inandığını belirtti.

Türkiye Şampiyonası'na "sıkı" hazırlandıklarını anlatan Çelik, "Şampiyon olmayı çok istiyoruz ve bunun için çok çalışıyoruz. Sporcularıma güveniyorum." dedi.

Takım oyuncularından Mehmet Ali Korkmaz da öğretmeninin yönlendirmesiyle tag ragbi ile tanıştığını ve kısa sürede çok sevdiğini dile getirdi.

Korkmaz, "Şampiyon olarak Kilis'in adını duyurmak istiyorum. İleride milli sporcu olmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

Oyunculardan Cuma Miraç Patoğlu ise yaklaşık 10 ay önce tag ragbiye başladığını, antrenör olmak istediğini söyledi.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Spor
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