Kilis FK'da teknik direktörlük görevine Faik Demir getirildi

Güncelleme:
Kilis FK, eski Gaziantepsporlu futbolcu Faik Demir'in teknik direktörlük görevine atandığını duyurdu. Demir'in kariyeri boyunca önemli başarılar elde ettiği ve takımları zor dönemlerde ayağa kaldırdığı vurgulandı.

Kilis FK, teknik direktörlük görevine eski Gaziantepsporlu futbolcu Faik Demir'in getirildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, antrenörlük kariyerine Gaziantepspor'da başlayan Demir'in, eğitim amacıyla bir süre İngiltere'de Arsenal FC'de bulunduğu belirtildi. Demir'in daha sonra scout ekip sorumlusu olarak yurt içi ve yurt dışında birçok futbolcunun kulübe kazandırılmasında görev aldığı ifade edildi.

Açıklamada, Faik Demir'in Gaziantepspor'un en başarılı sezonlarından birinde yardımcı antrenörlük yaptığı da kaydedildi.

Teknik direktörlük kariyerinde Gaskispor ve Kahramanmaraşspor ile TFF 3. Lig şampiyonlukları yaşayan Demir'in, zor dönemlerde takımları ayağa kaldıran bir teknik adam olarak öne çıktığı vurgulandı.

Kilis FK yönetimi, yeni teknik direktör Faik Demir'e görevinde başarılar dilerken, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni etti. - KİLİS

