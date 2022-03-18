Kickbokscu babanın karateci çocukları madalyaya doymuyor

Denizli'de Kick Boks İl Temsilcisi Zekai Doruk'un çocukları lise öğrencisi 16 yaşındaki Batuhan Doruk ile 17 yaşındaki Aleyna Doruk, katıldıkları karate turnuvalarında başarıdan başarıya koşup madalyaya doymuyor. Kick bokstaki görevinin yanı sıra aynı zamanda wushu sporuyla da ilgilenen 48 yaşındaki Zekai Doruk, 2 yıl önce milli formayı giydiği turnuvada artı 90 kilo kategorisinde Avrupa ikincisi oldu. 15 ülkeden 987 sporcunun katıldığı turnuvada gümüş madalyanın sahibi olan Doruk, büyük gurur yaşadı. Zekai Doruk, 3 yıl önce de 29 ülkeden 2 bin 500 sporcunun katıldığı 4'üncü Uluslararası Açık Kick Boks Turnuvası'nda da bronz madalya kazandı.

Kendisi katıldığı kick boks ve wushu turnuvalarında madalyalar alan Zekai Doruk'un karate antrenörlüğünü yaptığı çocukları olan lise öğrencileri Batuhan Doruk ve ablası Aleyna Doruk da karate sporunda başarıdan başarıya koşuyor. Naile Mehmet Ali Uyanık Anadolu Lisesi öğrencisi olan Batuhan Doruk, en son Okul Sporları Türkiye Karate Şampiyonası'nda B genç erkekler 74 kilogramda Türkiye 3'üncüsü oldu. Nevzat Karaalp Anadolu Lisesi öğrencisi Aleyna Doruk ise, A genç bayan 52 kilogramda Türkiye 5'incisi oldu. Aleyna Doruk daha önce karate sporunda 2017'de Türkiye 3'üncüsü, milli takımla 2017'de katıldığı yarışmada da Balkan 2'inciliği elde etti. Batuhan Doruk ise 2016'da Uluslararası Dünya Çocukları Karate Şampiyonasında 1'inci, 2019'da katıldığı turnuvada da Türkiye 3'üncüsü oldu.