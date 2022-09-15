Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kick boksta Adanalı 8 sporcu milli takımda

Spor Haberleri

Kick boksta Adanalı 8 sporcu milli takımda

Adana karması, Kick Boks Gençler Dünya Şampiyonası için milli takıma 8 sporcu ve bir antrenör verdi.

Adana karması, Kick Boks Gençler Dünya Şampiyonası için milli takıma 8 sporcu ve bir antrenör verdi.

Milli takıma giren Adanalı kick bokscular ilk ziyaretlerini Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintımar'a yaptı. Gece gündüz çalışarak büyük başarı yakaladıklarını söyleyen Kick Boks Adana İl Temsilcisi Şehmus Baysal, kendilerine destek olan Kick Boks Federasyon Başkanı Salim Kayıcı ile Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintımar'a teşekkür etti. Baysal, "Gece gündüz çalışarak Adana kick boks tarihinin en büyük başarısını yakaladık. Bu başarımızın üstüne çıkmak en büyük arzumuzdur. İtalya'da da sporcularımız en iyi dereceleri alarak, bize inanan ve güvenenleri mahcup etmeyeceğiz. İyi çalışıyoruz, hocalarımızın ortak çalışmaları ile başarımızı üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. 8 sporcu ve 1 antrenörümüzü milli takıma verdik. Ali Göktürk Benli ise Büyükler Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek" dedi.

Muzaffer Çintımar, Dünya şampiyonasına katılacak sporcuları kutlayarak, "Kick boks branşında son yıllarda ivmenin hızla yükseldiğini görmekteyiz. Bundan dolayı emeği geçen herkesi il temsilcimiz Şehmus Baysal nezdinde kutluyorum. İnşa Allah İtalya'dan da dereceler bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Antrenör Lehize Hilal Benli'nin yanı sıra milli takıma seçilen sporcular şunlar:

Yusuf Hüseyin Can Konuk, Mehmet Teker, Fikriye Naz Yavuz, Emrecan Koluman, Cumali Sizgen, Hasan Aslan, Ada Çetiner ve Yakup Akgül - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Dünya Şampiyonası Kick Boks Adana Spor Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title