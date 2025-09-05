Haberler

Kıbrıs Gazisi Abdullah Ünay, Balkan Masterler Şampiyonası'nda 4 Altın Madalya Kazandı

Hırvatistan'ın Varazdin kentinde düzenlenen 34. Balkan Masterler Atletizm Şampiyonası'nda Kıbrıs Gazisi Emekli Astsubay Abdullah Ünay, 75 yaş grubunda 4 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı.

Hırvatistan'ın Varazdin kentinde düzenlenen 34. Balkan Masterler Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Kıbrıs Gazisi Emekli Astsubay Abdullah Ünay, 4 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak Urla'nın gururu oldu.

13 Balkan ülkesinin katılımıyla 29-31 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen 34. Balkan Masterler Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye, 63 kişilik kafileyle yer aldı. 75 yaş grubunda yarışan Urla'lı sporcu Kıbrıs Gazisi Emekli Astsubay Abdullah Ünay, gösterdiği üstün performansla 4 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Ünay, özellikle 300 metre engelli yarışında 1.00.18'lik derecesiyle hem Türkiye hem de Balkan rekorunu kırarak adını tarihe yazdırdı. Daha önce 70 ve 75 yaş rekorlarını da elinde bulunduran Ünay, yeni derecesiyle rekorunu tazeledi.

Başarılarıyla hem ilçesini hem de ülkesini gururlandıran Kıbrıs Gazisi Emekli Astsubay Abdullah Ünay, Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet tarafından da makamında kabul edildi. Kaymakam Gözlet, sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
