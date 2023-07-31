Keşan Belediyesi XVIII. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası Başlıyor

Keşan Belediyesi, Edirne Gençlik Spor Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde düzenlenen "Keşan Belediyesi XVIII. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası" yarın başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Atatürk Stadyumu Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek turnuvaya 6 farklı ülkeden 200'ün üzerinde sporcunun katılması bekleniyor.

Turnuva, açılış programının ardından Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun ilk hamlesiyle başlayacak.

Uzunköprü'de doğal gaz çalışmaları sürüyor

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, ilçedeki doğal gaz altyapı çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Becan, yaptığı yazılı açıklamada, 2019'da başlayan çalışmaların ardından Cumhuriyet Mahallesi'nin doğal gaza kavuştuğunu ve 5 bin 500 aboneye ulaşıldığını belirtti.

Çalışmaların Habib Hoca Mahallesi'nde sürdüğünü aktaran Becan, "Uzunköprü'nün en büyük mahallesi olan Cumhuriyet Mahallesi'nin tamamı doğal gaza kavuştu. Halihazırda 5 bin 500 abonenin kullandığı doğal gazın yıl sonuna kadar 10.000 aboneye ulaşması hedefleniyor." ifadelerini kullandı.