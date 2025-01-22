Kerem ve Orkun'un takımına büyük şok! Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz maç

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Benfica, sahasında Barcelona ile karşı karşıya geldi. Estadio da Luz'daki maçı Barcelona, 5-4'lük skorla kazandı.

SON ANLARDA OLANLAR İNANILMAZ

Benfica, henüz ikinci dakikada Vangelis Pavlidis ile öne geçti. Barcelona'da Robert Lewandowski, 13. dakikada kullandığı penaltıda skoru 1-1 yaptı. Benfica'da ilk golü atan Pavlidis, 22'de ve 30. dakikada penaltıdan fileleri havalandırdı ve Portekiz temsilcisi soyunma odasına 3-1 önde gitti.

Barcelona, 64. dakikada Raphinha ile 3-2'yi buldu. Benfica, bu golden 4 dakika sonra, 68. dakikada Ronald Araujo'nun kendi kalesine attığı golle skoru 4-2'ye getirdi. Barcelona, 78'de Robert Lewandowski'nin attığı penaltı golüyle durumu 4-3 yaptı ve umutlandı. Katalan ekibi, Eric Garcia'nın 86. dakikada attığı golle 4-4'ü buldu. Barcelona, Raphinha'nın 90+6'daki golüyle maçı 5-4 kazandı.

KEREM VE ORKUN İLK 11'DE BAŞLADI

Benfica'da milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Kerem 71, Orkun 80 dakika sahada kaldı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonucun ardından Benfica, 10 puanda kaldı. Barcelona, 18 puana yükseldi. Şampiyonlar Ligi'nin gelecek ve son haftasında Benfica, Juventus ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Barcelona, sahasında Atalanta'yı konuk edecek.