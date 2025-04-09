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Kerem ve Orkun, Portekiz Süper Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

Kerem ve Orkun, Portekiz Süper Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi
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Portekiz Süper Ligi'nde 28. haftanın takımı belli oldu. Porto ile oynanan ve 4-1 kazanılan dev maçta 1'er asistle yıldızlaşan Benfica'daki milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, performanslarıyla bu 11'e girmeyi başardı.

Portekiz Süper Ligi'nde Porto ile Benfica arasında oynanan dev maç sahne olan 28. haftadaki karşılaşmaların sona ermesinin ardından haftanın takımı da belli oldu.

KEREM VE ORKUN DA 11'DE

Benfica'da forma giyen milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, haftanın takımına seçildi. Benfica'nın, Portekiz Premier Ligi'nin 28. haftasında Porto'yu deplasmanda 4-1 mağlup ettği karşılaşmada Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, asistleriyle dev maça damga vurmuştu. Benfica, 68 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

28. HAFTANIN 11'İ

Portekiz Ligi'nde 28. haftanın en iyi 11'i şu şekilde;

Hornicek (Braga), Wagner Pina (Estoril Praia), Drame (CF Estrela Amadora), Otamendi (Benfica), Frimpong (Moreirense), Orkun Kökçü (Benfica), Aursnes (Benfica), Zalazar (Braga), Lacximicant (Estoril Praia), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Pavlidis (Benfica).

Kerem ve Orkun, Portekiz Süper Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

KEREM'İN BENFICA RAKAMLARI

Sezon başında Galatasaray'dan 12 milyon euro karşılığında Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, takımıyla bu sezon tüm kulvarlarda 42 maça çıktı. Kerem, bu karşılaşmalarda 14 gol atıp 9 asist yaptı. Güncel piyasa değeri olarak 22 milyon euro olarak gösterilen milli futbolcunun Portekiz temsilcisiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

ORKUN'UN SEZON PERFORMANSI

Orkun Kökçü ise, Benfica formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 44 maça çıktı. Orkun, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki orta sahanın Portekiz temsilcisi ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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