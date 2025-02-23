Kerem ve Orkun, Benfica'yı zirveye taşıdı

Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Portekiz Premier Ligi'nin 23. haftasında Boavista'yı konuk etti. Estadio Da Luz'da oynanan mücadeleyi ev sahibi takım, 3-0'lık skorla kazandı. Karşılaşmaya Kerem ve Orkun damga vurdu.

KEREM'DEN ASİST, ORKUN'DAN GOL

Benfica, 28. dakikada Bruma'nın asisti ve Andrea Belotti'nin golüyle ilk yarıyı önde kapattı. Boavista, 51. dakikada Reisinho'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. 68. dakikada oyuna giren Kerem Aktürkoğlu, 70. dakikada Vangelis Pavlidis'e asist yaptı ve fark 2'ye çıktı. Orkun Kökçü ise 77. dakikada penaltıdan golünü attı.

MAÇ FAZLASIYLA LİDER

Ligde üst üste 4. galibiyetini elde eden Benfica, puanını 53'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna yükseldi. Boavista ise ligde arka arkaya 8. yenilgisini aldı ve 12 puanla son sırada kaldı. Benfica, gelecek hafta Nacional'i ağırlayacak. Boavista ise sahasında Santa Clara'yı konuk edecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DE TABELA YAPTILAR

Öte yandan Benfica, deplasmanda 1-0 kazandığı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda sahasında Monaco ile 3-3 berabere kalarak adını son 16 turuna yazdırmıştı. Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, hafta içerisinde bu karşılaşmalarda da skor katkısı vermişti. Kerem 22. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydederken, Orkun da 84. dakikada fileleri sarsarak takımına turu getiren golü atmıştı.