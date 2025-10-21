Haberler

Kerem Kazaz Orta Avrupa Rallisi'nde İkincilikle Tarih Yazdı

Kerem Kazaz Orta Avrupa Rallisi'nde İkincilikle Tarih Yazdı
TEAM Petrol Ofisi'nin milli sporcusu Kerem Kazaz, Orta Avrupa Rallisi'nde ikincilik elde ederek WRC3 Şampiyonası'nda üçüncü sıraya yükselirken, Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'ndaki ilk sezonunu dördüncü sırada tamamladı. Team Petrol Ofisi, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmeyi sürdürecek.

TEAM Petrol Ofisi'nin milli sporcusu Kerem Kazaz, Orta Avrupa Rallisi'nde elde ettiği ikincilikle birlikte 2025 Dünya WRC3 Şampiyonası'nda bitime iki ralli kala üçüncülüğe yükselirken, Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'ndaki ilk sezonunu dördüncü sırada tamamlamayı başardı.

Dört gün süren Orta Avrupa Rallisi boyunca istikrarlı bir performans sergileyen Kerem Kazaz ve copilotu Corentin Silvestre, rallinin ilk üç gününde podyum mücadelesinin içinde kalarak yarışlarını sürdürdüler. Son gün gösterdiği performansla rakiplerini geride bırakan Team Petrol Ofisi ekibi Junior WRC'de üçüncü, WRC3 kategorisinde ise ikinci sıraya yükselerek iki farklı kategoride podyuma çıkma başarısı gösterdiler.

Bu sonuçlarla birlikte topladıkları puanlar sayesinde Kazaz ve Silvestre, 2025 Dünya WRC3 Şampiyonası'nda genel klasmanda üçüncü sıraya yükseldi. Ayrıca Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'ndaki ilk sezonlarını da dördüncü sırada tamamlayarak önemli bir başarıya imza attılar.

Team Petrol Ofisi pilotu Kerem Kazaz ve copilotu Corentin Silvestre'nin başarısının Team Petrol Ofisi'nin motor sporları alanındaki uzun vadeli yatırımlarının da bir yansıması olduğu aktarıldı. Sezonun geri kalanında da benzer bir performans sergilemeyi hedefleyen Team Petrol Ofisi, Türkiye'yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
