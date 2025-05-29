Kerem Demirbay: Saygısızlık olmazsa hiçbir oyuncuyla kötü olmam

Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'da tecrübeli oyuncu Kerem Demirbay, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Kerem Demirbay, takım içi atmosferden forma yarışına kadar birçok konuya değindi.

'ŞAMPİYONUZ, RAHATIZ'

Gelen şampiyonlukla birlikte keyfinin yerinde olduğunu söyleyen Kerem Demirbay, 'Öncelikle tabii ki keyfim yerinde. Şampiyonuz, rahatız. Her şeyi yaptık buraya gelmek için. Onun için rahatız.' dedi.

'SEBEBİ KALİTE DEĞİL KARAKTERDİR'

Takımdaki aile ortamının şampiyonluğa olan etkisine değinen Kerem Demirbay, 'Öncelikle bir aile ortamı oluşturmak istiyorsan, bir aile olman gerekir. Biz bir aileyiz. Büyük bir camiayız ve ailemizin ortamı çok net belli: Şampiyon olduk. Bunun sebebi sadece futbolcuların kalitesi değildir. Karakterdir. Çalışanlarımızın karakteridir. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Ailemiz çok büyük, çok pozitif ve güzel.' ifadelerini kullandı.

GABRIEL SARA İLE OLAN REKABETİ

Gabriel Sara ile forma rekabeti hakkında da konuşan yıldız oyuncu, 'Saygısızlık olmadığı sürece ben hiçbir futbolcuyla kötü olmam. Gabriel Sara kardeşimin hiçbir saygısızlığını görmedim. Ben oynamak istiyorum, evet. Gelecek sezon da oynamak istiyorum. Ama o da iyi bir çocuk. Zaten o yüzden burada.' yorumunu yaptı.

XABI ALONSO'YA MESAJ YAZDIM'

Kerem Demirbay ayrıca, Real Madrid'in başına geçen Xabi Alonso'ya mesaj attığını söyleyerek, 'Valla ona mesaj yazdım 'tebrikler' diye. İyi karakter, çok seviyorum kendisini. Büyük bir oyuncu, büyük bir hoca ve herhalde tam istediği de oldu. Real Madrid'de başarılar diliyorum. Ailesine, çocuklarına, yengesine selamlarımı iletiyorum.' sözlerini sarf etti.

'ALLAH'A EMANET OLSUNLAR'

Galatasaray taraftarına teşekkürlerini gönderen Kerem Demirbay, 'Tüm sezon boyunca bizi desteklediler. Buraya gelmemizde büyük emekleri var. Kutlamada yağmur biraz şanssızlıktı ama hepsini çok seviyorum. Saygı duyuyorum ve onlar da bana saygı duyuyor. İyi, güzel insanları ben severim. Allah'a emanet olsunlar, böyle devam.' şeklinde konuşmasını noktaladı.