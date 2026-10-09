Kerem Demirbay, Galatasaray taraftarından yanlış anlaşılma nedeniyle özür diledi

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 3-1 yenilen Kasımpaşa'nın oyuncusu Kerem Demirbay, daha önce verdiği bir röportajda yanlış anlaşıldığını ve bu yüzden sarı-kırmızılı taraftarlardan özür dilediğini söyledi.

Kerem Demirbay, RAMS Park'taki müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kendileri için kötü bir maçı geride bıraktıklarını aktaran 33 yaşındaki oyuncu, "Maçı maalesef kaybettik. Hocanın düşündüğü gibi olmadı. Hoca takıma enerji versinler diye bazı oyuncuları sonradan oyuna soktu ama istediği gibi olmadı. Burada oynamak kolay değil. Hem benim takımım hem de Galatasaray çok iyi mücadele etti. Tebrik ediyorum, başka diyecek bir şey yok." diye konuştu.

Daha önce verdiği bir röportajdan dolayı karşılaşmada oyundan çıkarken Galatasaray taraftarının kendisine tepki göstermesine değinen Kerem, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle beni tanıyan kişiler bilir. Ben bir insana saygısızlık etmem. Taraftarımız beni ıslıkladı ama gerçekten hepsinin canı sağ olsun. Bana kırgınlar demek ki. Duygusal bir dönemde olabiliriz. Hepsinden özür dilerim. Umarım bu kırgınlık uzun olmaz. Ben yanlış anlaşıldım. Bazen Almanca düşündüğümü Türkçe söylemeye çalışıyorum. Bu yüzden yanlış bir şey söyleyebiliyorum. Bazen de konuyu başka yerlere çekiyorlar. Ben burada iki sene top oynadım. Yani Yunus Akgün de şimdi yanımda. Biz, şampiyonluk için beraber emek verdik. Ne kendime, ne kardeşlerime, ne hocalarımıza, ne de taraftarlarımıza böyle bir saygısızlık etmem. Yanlış anlaşıldım sadece."

Kaynak: AA