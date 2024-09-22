Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Portekiz'de "Helal et" bulamıyor

Portekiz temsilcisi Benfica, A Milli Futbol Takımımızın yıldız isimlerinden Orkun Kökçü'yü transfer etmesinin ardından son olarak Kerem Aktürkoğlu'nu da kadrosuna kattı.

"HELAL ET" MUHABBETİ DİKKAT ÇEKTİ

İki yıldızımızın da yüksek performansları sonrası ilgi giderek artarken, Benfica Kulübü iki Türk futbolcu için özel içerik üretti. Yayınlanan videoda iki oyuncumuz arasındaki "Helal et" muhabbeti dikkat çekti. Kerem Orkun'a, "Burada restoranlar var mı yoksa hepsi Lisbon tarafında mı?" diye sordu.

"BURADA BULMAK ZOR"

Orkun ise, "Lisbon tarafında daha iyi restoranlar var. Burada pek çok açıkçası bizim oturduğumuz mahallede bir tane var. Ama genellikle ben buradan eve yemek götürüyorum. Ya da annem olsun babam olsun geldiklerinde yemek yapıyorlar." yanıtını verdi. Daha sonra Orkun, Portekiz'de helal kesim et bulmanın zor olduğunu aktardı. Orkun, "Bir de etler de biraz sıkıntılı, helal et bulmak biraz oluyor" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'DAN FALAN GETİRTECEĞİZ"

Kerem ise Orkun'a, "Dün konuştum bir yerle böyle burada gerçekten zor helal et bulmak. Bizim kendi kültürümüze ve dinimize göre. Artık İstanbul'dan falan kendimiz getirteceğiz" yanıtını verdi.