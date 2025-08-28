Kerem Aktürkoğlu Türk futbol tarihine geçti

Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek gruplara adını yazdırdı. Sarı-lacivertlilerin hayallerini yıkan gol ise transfer gündeminde yer alan Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

KEREM TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

Milli futbolcu, attığı golle sadece takımına turu getirmekle kalmadı, aynı zamanda Türk futbol tarihine geçti. Opta verilerine göre Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi tarihinde (ön elemeler ve grup aşaması) yabancı bir takım formasıyla bir Türk ekibine gol atan ilk Türk futbolcu oldu.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 25 yaşındaki oyuncu, 76. dakikada yerini Schjelderup'a bıraktı. Benfica taraftarlarının büyük ilgi gösterdiği Kerem'in bu performansı, Fenerbahçe cephesinde ise buruk bir şekilde karşılandı.