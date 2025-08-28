Kerem Aktürkoğlu Türk futbol tarihine geçti

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Benfica'nın Fenerbahçe'yi mağlup ettiği karşılaşmada gol atan Kerem Aktürkoğlu, Türk futbol tarihine geçti. Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi tarihinde yabancı bir takımın formasıyla bir Türk takımına gol atan ilk Türk oyuncu oldu. Fenerbahçe'nin gündemindeki Aktürkoğlu, belki de formasını giyeceği sarı-lacivertlilere gol atarak tarih yazdı.

Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek gruplara adını yazdırdı. Sarı-lacivertlilerin hayallerini yıkan gol ise transfer gündeminde yer alan Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

KEREM TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

Milli futbolcu, attığı golle sadece takımına turu getirmekle kalmadı, aynı zamanda Türk futbol tarihine geçti. Opta verilerine göre Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi tarihinde (ön elemeler ve grup aşaması) yabancı bir takım formasıyla bir Türk ekibine gol atan ilk Türk futbolcu oldu.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 25 yaşındaki oyuncu, 76. dakikada yerini Schjelderup'a bıraktı. Benfica taraftarlarının büyük ilgi gösterdiği Kerem'in bu performansı, Fenerbahçe cephesinde ise buruk bir şekilde karşılandı.

Akaryakıta bir zam daha: Pompaya yansıyacağı gün de rakam da belli

500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAntiCHP:

Adam doğru dürüst oynamadı bile yine de gol attı. Ekmek yediği kulübe hainlik yapmadı

