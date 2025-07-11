Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'dan isteği deprem etkisi yarattı
Portekiz'den çarpıcı bir iddia geldi. Geride bıraktığımız sezonun başında transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'dan ayrılmak istediği aktarıldı. Fenerbahçe ve Beşiktaş, milli yıldızın durumunu takip ediyor.
Geride bıraktığımız sezonun başında Galatasaray'dan Benfica'ya 12 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
BENFICA'DAN AYRILMAK İSTİYOR
Portekiz basınında yer alan habere göre; Kerem Aktürkoğlu, Benfica'dan ayrılmak istiyor. Milli oyuncunun Portekiz kulübü yöneticileri ile görüşme yaptığı ve kariyerine başka bir kulüpte devam etmeyi söylediği ifade edildi.
PSV VE BOLOGNA TALİP
Haberde, Kerem için Hollanda ekibi PSV ile İtalya Serie A ekibi Bologna'nın devrede olduğu, transfere dair somut adımların atılabileceği dile getirildi.
TÜRKİYE İLE DE ANILIYOR
Öte yandan 26 yaşındaki oyuncunun Türkiye'ye dönme ihtimalinin de olduğu, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın milli yıldızın durumunu takip ettiği ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Kerem Aktürkoğlu geçen sezon transfer olduğu Benfica'da 53 maça çıktı ve 16 gol-13 asistlik skor katkısı verdi.