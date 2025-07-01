Kerem Aktürkoğlu'ndan tepkili paylaşım: Yere batsın aşağılık zihniyetiniz

Kerem Aktürkoğlu'ndan tepkili paylaşım: Yere batsın aşağılık zihniyetiniz
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Benficalı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Leman dergisinin Hz. Muhammed'e yönelik çirkin saldırısının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak tepki gösterdi. Kerem yaptığı paylaşımda, ''Yere batsın aşağılık zihniyetiniz'' ifadelerini kullandı.

Leman dergisinin Hz. Muhammed'e yönelik çirkin saldırısına Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, sessiz kalmadı. Milli oyuncu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak tepkisini ortaya koydu.

'YERE BATSIN AŞAĞILIK ZİHNİYETİNİZ'

26 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Peygamber Efendimiz (S.A.V) biz Müslümanlara canlarımızdan daha azizdir. Yere batsın, aşağılık zihniyetiniz!" ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu'ndan tepkili paylaşım: Yere batsın aşağılık zihniyetiniz

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Leman dergisi tarafından Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)'in karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'dini değerleri alenen aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı.

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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Kerem Muhammet Aktürkoğlu, nerden baksan kral adam.

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Haber Yorumlarımuharremsahin1:

helal olsun sana Kerem yediğin içtiğin yaşadığın herşey

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Haber YorumlarıMehmet Atilgan:

helal sana ecnebi memleketinde böyle tepki verdiğin için

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Haber YorumlarıAliya:

Gerçekten yürekli insansın. Helal olsun sana.

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Topunu oyna boş yapma

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