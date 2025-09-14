Haberler

Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaraylıları kızdıracak Fenerbahçe sözleri

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe formasını giymenin farklı bir heyecan olduğunu belirten Aktürkoğlu, "Gerçekten maçtan önce farklı bir heyecanım vardı. Fenerbahçe formasını hep hayal ettim ve giymek istedim" dedi. Aktürkoğlu'nun bu sözleri eski takımı Galatasaray taraftarlarından tepki çekti.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Kakıköyde 1-0 kazanılan Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE FORMASINI HEP HAYAL ETTİM"

Milli futbolcumuz, "Gerçekten maçtan önce farklı bir heyecanım vardı. Fenerbahçe formasını hep hayal ettim ve giymek istedim. Maçtan önce bunun biraz gerginliği vardı. Galip geldiğimiz için mutluyum. Takıma yardım ettiğim için mutluyum. Önemli olan galibiyet almaktı. Zor bir maçtı. Yeni hocamızla birlikte kısa zamanda taktik anlayışımızı sahaya yansıtmaya çalıştık. Güzel ve zorlu bir maç oldu. Kazandığımız için mutluyuz. Taraftarımıza teşekkürler. İnşallah sezonumuz böyle güzel devam eder" dedi.

GALATASARAY TARAFTARI TEPKİ GÖSTERDİ

Açıklamalarına devam eden Kerem, "Takım olarak adaptasyona ihtiyacımız var ama bahane yok. Bu bir süreç, hem benim hem de takım için. Bugün güzel bir başlangıç oldu. İnşallah aynı şekilde Alanyaspor maçıyla da devam ederiz" ifadelerini kullandı. Aktürkoğlu'nun bu sözleri eski takımı Galatasaray taraftarlarından da tepki çekti.

Top çizgiyi geçti mi? Fenerbahçe'den gol itirazı

Bu pozisyonda oyun devam etti
Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

kim takardı seni Galatasaray olmasaydı

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpurpleler Purpleler:

Parasını aldıktan sonra Arabın şalvarıylada gurur duyardın.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusatalfa:

yediğin her lokmada Galatasaray'ın payı var nankör insan

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Birgün bir topçu çıkar bizden aldığının yarısına Fenere gider ona kızarız zorumuza gider yıllık 7-8 milyon euro gibi küçük bir detay(!) olunca kızdığımız şey paranın gücü olur

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
