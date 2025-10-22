Fenerbahçeliler duymasın! Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nde Newcastle'a 3-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

BENFICA, NEWCASTLE DEPLASMANINDA DAĞILDI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Benfica, deplasmanda Newcastle United'a 3-0 mağlup olarak gruplarda puansız kaldı. Karşılaşma sonrası konuşan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, hem maç değerlendirmesi yaptı hem de sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE, 5 KATINI TEKLİF ETTİ"

Mourinho, Kerem Aktürkoğlu'nu takımında görmeyi çok istediğini dile getirerek, "Çok beğendiğim bir oyuncu vardı ve şu anda bizde yok. Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nu özledi. Onu arıyoruz. Bunun için Benfica'yı suçlayamam çünkü Fenerbahçe burada aldığının 5 katını teklif etti, bu kaçınılmaz bir durumdu" ifadelerini kullandı.

"ZİHİNSEL OLARAK ÇÖKTÜK"

Newcastle yenilgisini de değerlendiren Mourinho, "İlk yarıda gol atma konusunda eksik kaldık ama pozisyonlarımız vardı. Sonuç adaletsizdi. İkinci yarıda yediğimiz ikinci gol oyunun gidişatını değiştirdi. Hücumda pozisyon kaybettik ve takım psikolojik olarak zayıfladı. Son 30 dakikada fiziksel olarak da çöktük" dedi.

"TOPARLANMAMIZ GEREKİYOR"

Portekizli teknik adam, kalan maçlara umutla baktığını belirterek, "Elemeleri geçmek için 15 puana ihtiyacımız yok. 9 ila 11 puan yeterli olabilir. Evimizde oynayacağımız iki maç var ve toparlanmamız gerekiyor. Önemli olan 3-0 kaybetmemiz. Bundan sonra ayağa kalkmak zorundayız" ifadelerini kullandı.