Haberler

Kerem Aktürkoğlu maç içerisindeki o anları anlattı: Koltukta oturamadık

Kerem Aktürkoğlu maç içerisindeki o anları anlattı: Koltukta oturamadık
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Maç içerisinde heyecanlarına değinen Kerem, "Bütün kulübedeki arkadaşlarla 15-20 dakika ayaktaydık. Heyecan yaptık, koltuğa oturamadık. Sonu güzel oldu. Müthiş bir galibiyetti.'' dedi.

  • Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi.
  • Kerem Aktürkoğlu, maç sırasında kulübedeki oyuncuların 15-20 dakika ayakta kaldığını söyledi.
  • Kerem Aktürkoğlu, skora katkı sağladığını belirtti.

Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"MÜTHİŞ MÜCADELEDE VERDİK''

Galibiyeti değerlendiren Kerem Aktürkoğlu "Takım olarak performansımız çok harikaydı. Maça güzel başladık, pozisyonlara girdik, talihsiz demeyelim ama Trabzonspor'un oyun şablonu vardı, böyle bir şey yapacaklarını tahmin ediyorduk. İstemediğimiz bir gol yedik ama oradan geri dönmesini bildik, hiç düşmedik, müthiş mücadele verdik. Hak eden bizdik. Herkesin ayağına yüreğine sağlık. Skora katkı sağlayınca insan mutlu oluyor. Güzel futbol seyrettiğimiz için mutluyuz. Çok zor deplasmandan 3 puanla dönüyoruz. İnşallah sonu güzel olur." dedi.

''KOLTUKTA OTURAMADIK''

Maç içerisinde yaşadıkları heyecana değinen milli oyuncu, "Bütün kulübedeki arkadaşlarla 15-20 dakika ayaktaydık. Heyecan yaptık, koltukta oturamadık. Sonu güzel oldu. Müthiş bir galibiyetti." ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Yıllarca unutulmayacak derbinin galibi Fenerbahçe

Yıllarca unutulmayacak derbinin galibi Fenerbahçe
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Bakan atamaları baskın seçime gitmede yeni halka

Arıkan'dan bakan atamalarıyla ilgili çarpıcı yorum: Her an olabilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Defne Samyeli'nin kızından çok konuşulacak itiraf: Sevgililik benim için...

Defne Samyeli'nin kızından şaşırtan itiraf
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi

Polis cami çıkışı böyle bekledi, tepkiler sonrası jet açıklama geldi
2026 Kış Olimpiyatları'nda prezervatif krizi! Sporcular isyan etti

2026 Kış Olimpiyatları'nda prezervatif krizi! Sporcular isyan etti
Teknik direktörü yolladılar! 1. Lig ekibi, Volkan Demirel ile temasa geçti

Teknik direktörü yolladılar! Volkan Demirel'i göreve getiriyorlar
Defne Samyeli'nin kızından çok konuşulacak itiraf: Sevgililik benim için...

Defne Samyeli'nin kızından şaşırtan itiraf
Türk donanması, Almanya'da

Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Türk donanması, Avrupa'da
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: O uygulama zorunlu olsun

Bu görüntüler tarih olabilir! MHP'den bakanlığa sürpriz çağrı