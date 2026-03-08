Haberler

Kerem Aktürkoğlu, Gazze'de yaşayan Filistinlileri unutmadı

Kerem Aktürkoğlu, Gazze'de yaşayan Filistinlileri unutmadı
Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Gazze'de İsrail'in soykırımına uğrayan Filistinlilere iftar sofrası kurdurdu.

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Gazze'de devam eden insanlık dramına duyarsız kalmayarak anlamlı bir insani yardım girişiminde bulundu. İsrail'in uzun süredir sürdürdüğü saldırılar ve soykırım niteliğindeki eylemler nedeniyle açlık, susuzluk ve yoklukla mücadele eden Filistinli aileler için harekete geçen Kerem, Ramazan ayının manevi atmosferinde önemli bir dayanışma örneği sergiledi.

GAZZE'YE İFTAR YARDIMI

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Gazze'de soykırıma uğrayan ve yaşam mücadelesi veren aileler için iftar yardımında bulundu. Hazırlanan yardım paketlerinin, Gazze'nin farklı noktalarında belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldığı belirtildi.

Kerem Aktürkoğlu, Gazze'de yaşayan Filistinlileri unutmadı

YARDIMLAR DEVAM EDECEK

Öte yandan Kalpten Gazze'ye Derneği aracılığıyla kurulan iftar sofralarının aralıksız devam edeceği açıklandı.

