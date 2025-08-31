Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe formasını giydi, o not gündem oldu

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe formasını giydi, o not gündem oldu
Güncelleme:
Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Sarı-lacivertli formayı sırtına geçirdi. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi yaptığı paylaşımda, "İmzayı attı, çubukluyu giydi, İstanbul'a doğru yolculuğumuz başladı. Hayalini kurduğun çocukluk aşkına hoş geldin Kerem Aktürkoğlu!'' dedi. Bu paylaşım kısa sürede gündem oldu.

Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig devi Fenerbahçe, uzun süredir girişimlerini sürdürdüğü Kerem Aktürkoğlu'nda mutlu sona ulaştı.

KEREM FORMAYI İLK KEZ GİYDİ

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi ile birlikte yolculuk ettiği uçakta Fenerbahçe formasını ilk kez giydi.

'HAYALİNİ KURDUĞUN ÇOCUKLUK AŞKIN'

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, uçaktan çarpıcı bir paylaşıma imza atarak "İmzayı attı, çubukluyu giydi, İstanbul'a doğru yolculuğumuz başladı. Hayalini kurduğun çocukluk aşkına hoş geldin Kerem Aktürkoğlu!' dedi. Bu sözler kısa süre içerisinde gündem oldu.

BUGÜN İSTANBUL'A GELİYOR

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu bugün İstanbul'a getiriyor. Milli yıldızı taşıyan uçağın akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olması bekleniyor.

BENFICA TRANSFERİ DUYURDU

Benfica, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22,5 milyon avro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken ücret ödemesini öngörmektedir. Bu da transferin toplam değerinin 25 milyon avroya ulaşabileceği anlamına gelmektedir." ifadeleri kullanıldı.

SEZON PERFORMANSI

26 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Galatasaray'dan Benfica'ya 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. Portekiz'de 58 maça çıkan Kerem, bu maçlarda 17 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıImparator:

haylini kurdugun karaktersiz Takima hosgeldin Karakter yoksunu insan

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFurkan ÖZCAN:

Çocukluk aşkıymış... Senin çocukluk aşkın dolar kuruna göre şekil değiştiriyor galiba. Dün 'aslan' diyordun, bugün 'kanarya' diye ötüyorsun. Böyle döneklik olsa olsa pankartlara değil, pazarlık masasına yakışır!"

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
