Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya Veda Etti

Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya Veda Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce Benfica'ya veda etti. Sosyal medyada duygusal bir mesaj paylaşarak, takım arkadaşlarına, teknik ekibe ve taraftarlara teşekkür etti.

Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibine veda etti.

Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Benficalılar, maalesef veda zamanı geldi. Unutulmaz bir yıl ve harika anılarla dolu bir yolculuğun ardından, bu yolda bana eşlik eden herkese birkaç söz bırakmak istiyorum. Öncelikle takım arkadaşlarıma, değerli hocam Bruno Lage ve teknik ekibine, ayrıca kulüpte çalışan tüm inanılmaz insanlara yürekten teşekkür ederim. Sizinle bu zamanı paylaşmak büyük bir onurdu. Çok özel bir teşekkür de ilk günden son ana kadar bana destek olmayı hiç bırakmayan muhteşem taraftarlarımıza. İlk maçımda sahadan çıkarken tüm stadyumun ayağa kalkıp beni alkışladığı anı asla unutmayacağım. O an sonsuza dek kalbimde kalacak. Bu kulüp, hayatımda her zaman çok özel bir yere sahip olacak. Avrupa'daki ilk deneyimimde hepinizden sonsuz bir destek gördüm ve bunun için çok minnettarım. Size hak ettiğiniz lig şampiyonluğunu kazandıramamanın üzüntüsüyle ayrılıyorum, ancak bu harika takımın ve taraftarların bu sezon şampiyonluğu kazanacağına yürekten inanıyorum. Ben de artık bir gerçek Benfica taraftarı olarak her zaman sizi destekleyeceğim. Son olarak, Başkanımız Rui Costa'ya özel bir teşekkür bırakmak istiyorum. Benim için yaptığınız her şey için çok teşekkür ederim başkan" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Endonezya yangın yeri! Devlet Başkanı tarihi zirveye katılmaktan vazgeçti

Vekillerin evleri yağmalandı, Devlet Başkanı ülkeyi bırakıp gidemedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Şanghay Zirvesi'nde aile fotoğrafına katıldı

Kritik zirvede aile fotoğrafı! Erdoğan 2 liderle tokalaştı
Anıtkabir'de gergin anlar! Görevliler devreye girip dışarı çıkarttı

Anıtkabir'de gergin anlar! O sözü duyunca yuhalayıp tepki gösterdiler
İstanbul'da çöpte yanmış bebek cesedi bulundu

İstanbul'da kan donduran olay! Çöpleri toplayan personel fark etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela'dan ABD'ye tarihi rest: Kıyılarımızdan uzak durun, en büyük kabusunuz oluruz

ABD'ye tarihi rest: Bizden uzak durun, en büyük kabusunuz oluruz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.