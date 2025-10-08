Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da ilk 5'te

FIFPro'nun yayınladığı "Oyuncu Sağlığı ve Performans Etkisi" raporunda, Avrupa'da geçen sezon en çok maça çıkan futbolcular listesi açıklandı. Listede Türk futbolunun gururu Kerem Aktürkoğlu da ilk 5'e girmeyi başardı.

69 MAÇTA GÖREV ALDI

Geçen sezon Benfica formasıyla lig ve kupada 40, Avrupa kupalarında 18 ve hazırlık karşılaşmalarında 1 olmak üzere toplam 59 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, Milli Takım'da da 10 kez sahaya çıktı.

26 yaşındaki futbolcu böylece toplam 69 maçta forma giyerek Avrupa'da en çok oynayan futbolcular arasında yer aldı.

MODRIC ZİRVEDE, KEREM İLK 5'TE

Listenin zirvesinde, Real Madrid'in yıldızı Luka Modric yer aldı. Hırvat futbolcu, kulübüyle 66 ve Milli Takım'la 10 olmak üzere toplam 76 maçta görev aldı. Onu Valverde, PSG'den Fabian Ruiz, Inter'den Bastoni ve Kerem Aktürkoğlu izledi. Kerem'le birlikte Joshua Kimmich, Pedri, Neves ve Doue de aynı sayıda maça çıkan isimler arasında yer aldı.

BU SEZONA DA HIZLI BAŞLADI

Kerem Aktürkoğlu, yeni sezonda da yoğun maç temposunu sürdürüyor. 26 yaşındaki oyuncu, Benfica ve Fenerbahçe formalarıyla 11, Milli Takım'da ise 2 karşılaşmada görev aldı.

ARDA GÜLER KADRODA ZİRVEDE

Raporda ayrıca futbolcuların maç kadrosuna alınma istatistikleri de değerlendirildi. Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, 80 maçla bu kategoride zirvede yer aldı. Tottenham'dan Archie Gray ile birinciliği paylaşan Arda'yı, Modric, Neves ve Bastoni takip etti.