Kepme: 'Genç millilerimizle gurur duyuyoruz'

İstanbul Lider Koleji öğrencileri Nil Sevindik, Hasan Ali Çiçek ve Efe Kara, elde ettikleri ulusal ve uluslararası başarıların ardından Türkiye U19 Avrupa Şampiyonası Kürek Milli Takımı'na seçildi.

Genç sporcular, farklı yarışlarda kazandıkları derecelerle hem okullarını hem de Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmeye hazırlanıyor. İstanbul Lider Koleji öğrencileri Nil Sevindik Intercity Bahar Kupası, Gençler Türkiye Kupası ve Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği derecelerin yanı sıra Balkan Şampiyonası'nda kürsüye çıktı. Hasan Ali Çiçek ve Efe Kara ise Türkiye Kupası, Türkiye Şampiyonası ve Bahar Kupası'nda kazandıkları derecelerin yanı sıra Balkan Şampiyonluğu ve dünya yedinciliği elde ederek dikkat çeken performans sergiledi.

İstanbul Lider Kolejleri İcra Kurulu Başkanı Filiz Kepme, öğrencilerin başarısıyla gurur duyduklarını belirterek, "İstanbul Lider Koleji olarak sporun disiplinini liderliğin gücüyle buluşturan öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Uluslararası arenada ülkemizi temsil edecekleri bu yolculukta kendilerine başarılar diliyoruz" dedi. - ADANA

