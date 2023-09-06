Kepez Belediyesi Spor Kulübü Yaz Spor Okulları Finali

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün düzenlediği yaz spor okullarının finali, öğrencilerin lunaparkta doyasıya eğlendiği tören ile yapıldı.

Antalya'nın dört bir yanından yaklaşık 4 bin 500 çocuğun katıldığı Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün düzenlediği yaz spor okullarının kapanışı, öğrencilerin lunaparkta doyasıya eğlendiği tören ile yapıldı. Kepez'in yeni lunaparkı Dream World'de düzenlenen törene Kepez Milli Eğitim Müdürü Kenan Yavuz, Gençlik ve Spor Müdürü Yüksel Dorul, Kepez Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Selim Tıraş, Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, temsili olarak çeşitli branşlardan 250 kursiyer katıldı.

Kepez'e 5 yeni spor tesisi

Açılış konuşması yapan Kepez Milli Eğitim Müdürü Kenan Yavuz, spor yapan çocukların derslerinde daha başarılı olduklarına dikkat çekerek yeni Mete Gazoz'ların Kepez'den çıkabileceğine işaret etti. Türkiye Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonu olduğunu hatırlatan Gençlik ve Spor Müdürü Yüksel Dorul'da spor altyapısına yeni neferler kazandırmak adına çok güzel işler yaptıklarını söyledi. İnşaatı devam eden 5 yeni spor tesisinin de tamamlanmasıyla Antalya'nın en fazla spor tesisi ilçelerinden olacaklarını duyuran Dorul, "Spora devam ediyoruz, kış spor okullarında buluşmak üzere" dedi.

Sporsuz hayat olmaz

Kapanış konuşmasını yapan Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal ise, Kepez'in en genç, en zinde ve en büyük ilçesi olduğunu söyledi. Kepezli öğrencilere ritmik bir yaz tatili sunmaya çalıştıklarını belirten Çatal, "Umarım başarılı olmuşuzdur. Daha üst seviyede yapmaya motive ediyorsunuz. Eylül sonuna kadar kullanabileceğiniz 8 kullanımlık lunapark hediye kartı veriyoruz. Okullara da konsantre olalım. Çünkü spor okul ile birlikte gidiyor. İçimizden her yıl aramızdaki ağabeyleriniz üst takımlara transfer oluyor. Onların başlangıcı şu anda sizin olduğunuz yer. Sporsuz hayat olmaz, spora devam diyorum" diye konuştu. - ANTALYA