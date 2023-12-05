Kepez Belediyesi Spor Kulübü Genç Basketbolcuları Play-off'lara Kaldı

Kepez Belediyesi Spor Kulübü genç basketbolcuları, U18 ve Büyük Erkekler Ligi'nde play-off'lara kalmayı başardı. Hem U18 hem de EBBL gruplarında başarılı performans sergileyen gençler, yaşça büyük ve deneyimli takımlardan puanlar topluyor. Son maçlarını Antalya DSİ karşısında kazanan takım, play-off'larda mücadele etmeye hak kazandı.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü genç basketbolcuları, U18 ve Büyük Erkekler Ligi'nde play-off'lara kaldı.

Altyapıdan yetişen Kepez Belediyesi Spor Kulübü genç basketbolcuları, hem U18 hem de EBBL (Erkek Büyük Basketbol Ligi) gruplarından çıkarak play-off'larda oynamayı garantiledi. Her iki ligde haftada 2 ya da 3 maça çıkan gençler, kendilerinden yaşça büyük ve deneyimli ağabeylerinden oluşan takımlardan puanlar topluyor. Son karşılaşmalarını Turgut Özal Spor Salonu'nda Antalya DSİ karşısında oynayan takım, 88-79 kazandı. EBBL maçında periyotlar sırasıyla 17-15, 22-27, 20-19 ve 29-18 tamamlandı. Geçen sezon U16'da oynattığı öğrencileri ile gidebildikleri yere kadar gideceklerini belirten Koç Şevket Çınar, oyuncularına rehavete kapılmamaları konusunda uyardı. Soyunma odasında kazanma sevinci yaşayan basketbolculara iyi dinlenerek sonraki maçlara hazırlanmalarını isteyen Çınar, sonraki karşılaşmaları düşünmelerini istedi. - ANTALYA