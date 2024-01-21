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Kepez Belediyesi Spor Kulübü Bayan Voleybol Takımı, Bölgesel Lig'e hazırlanıyor

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Kepez Belediyesi Spor Kulübü Bayan Voleybol Takımı, haftada 5 gün antrenman yaparak 15 Mart'ta başlayacak maçlara hazırlanıyor. Takım, 2 hazırlık maçı yaparak eksikliklerini tartıyor.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Bayan Voleybol Takımı, haftada 5 gün antrenman yaparak Bayanlar Bölgesel Lig'e hazırlanıyor

Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar Bölgesel Lig'de oynayacak olan Kepez Belediyesi Spor Kulübü Bayan Voleybol Takımı, haftada 5 gün antrenman yaparak 15 Mart'ta başlayacak maçlara şimdiden hazırlanıyor. 2 hazırlık maçı yapan takım, eksikliklerini tartıyor. Aralarında kulübün eski oyuncularının da olduğu transferler yapan kulüp, 2'inci Lig'e çıkma hedefindeki takımını henüz belirlemedi. Geçen sezon talihsizlikler nedeniyle düştükleri lige tekrar katılmak istediklerini belirten kulüp başkanı Hakan Çatal, bayanlarda basketbol, su topu, ragbi ve hentbol branşlarında 2'inci Lig düzeyi takımları olduğunu hatırlattı. Voleybol branşını da aynı düzeyde görmek istediklerini belirten Çatal, 'Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü bayanların spor yapmasını önceliyor. Kulüp yönetimi olarak altyapılarımızdan yetişen sporcularımızın liglerde de oynamasını arzuluyoruz' dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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