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Kenya Milli Takımı Rusya ile berabere kaldı

Teknik direktörlüğünü Engin Fırat'ın yaptığı Kenya Milli Takımı, Antalya'da oynanan hazırlık maçında Rusya ile 2-2 berabere kaldı. 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri öncesi hazırlıklarını sürdüren Kenya Milli Takımı, Rusya ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Maçta Kenya öne geçse de Rusya son dakikada beraberlik golünü attı.