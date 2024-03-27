Kenya Futbol Milli Takımı Dört Uluslu Hazırlık Turnuvası'nı kazandı

Teknik Direktör Engin Fırat'ın çalıştırdığı Kenya Futbol Milli Takımı, Dört Uluslu Hazırlık Turnuvası'nda Zimbabve'yi 3-1'lik skorla mağlup etti ve turnuvayı kazandı.

Teknik direktörlüğünü Engin Fırat'ın yaptığı Kenya Milli Takımı, Dört Uluslu Hazırlık Turnuvası'nda Zimbabve ile karşı karşıya geldi. Malavi'nin başkenti Lilongwe'de bulunan Bingu Ulusal Stadyumu'nda oynanan mücadelede Zimbabve, 4. dakikada Okumu'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 45+1. dakikada Kenya, Olunga'nın kaydettiği golle beraberliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi. Müsabakanın 53. dakikasında Zimbabve teknik direktörü Norman Mapeza, kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. 56. dakikada da Hadebe, ikinci sarı karttan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bu dakikadan sonra oyun hakimiyetini ele geçiren Kenya, 63. dakikada Olunga'nın golüyle 2-1 öne geçti. 73. dakikada bu sefer Kenya'da Odada, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 87. dakikada sahneye tekrar çıkan Olunga, kendisinin ve takımının üçüncü golünü kaydederek, maçın skorunu belirledi.

Bu sonuçla Kenya, uluslararası alanda ilk kez bir kupa kazandı.

Son 3 deplasman maçında 3 galibiyet

Kenya Milli Takımı, oynadığı son 3 deplasman maçında da yenilgi yüzü görmedi ve bu performansıyla tarihinde bir ilki yaşadı. Engin Fırat'ın öğrencileri, Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Seyşeller'i 5-0, hazırlık maçında Malavi'yi 4-0 ve yine hazırlık müsabakasında Zimbabve'yi 3-1 mağlup etti. Bu üç müsabakada 12 gol kaydeden Kenya, kalesinde ise sadece 1 gol gördü. - İSTANBUL