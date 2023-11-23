İsveçli koşucu Emilia Brangefalt, kalp ritim bozukluğu teşhisi sonrasında yaşamına son verdi. Brangefalt, başarıyla koştuğu yarışlara ara vermek zorunda kaldı ve yaşadığı stresle mücadele etti. 21 yaşındaki sporcu, ailesinin ve yakınlarının desteklerine rağmen 13 Kasım'da intihar etti

Kendisine ritim bozukluğu teşhisi konulan 21 yaşındaki koşucu yaşadığı bunalım sonucu intihar etti

Kısa süre önce kendisine kalp ritim bozukluğu teşhisi konulan 21 yaşındaki İsveçli koşucu Emilia Brangefalt, yaşamına son verdi.

Yetenekli uzun mesafe koşucusu, 2022 Trail World Championships 40km yarışında Chiang Mai'de bronz madalya kazandı ve bu yıl Innsbruck'ta düzenlenen dünya şampiyonasında beşinci oldu, ancak son zamanlarda çok yüksek bir kalp atış hızı teşhisi konmasından sonra spora ara vermek zorunda kaldı.

4 Kasım'da Instagram hesabında paylaştığı bir gönderide Brangefalt, spordan uzak kaldığı için yaşadığı fiziksel ve ruhsal zorluklardan söz etti.

Brangefalt, şöyle devam etti; Sadece yürümek bana çok acı veriyor. 'Hastaneye gittim ve 20'den fazla kan testi/ekg/bisiklet testi yaptım. Hepsi normal çıkmasına rağmen yaşadığım stresten bir türlü kurtulamıyorum.

Çarşamba akşamı İsveç Atletizm Federasyonu, Brangefalt'ınintihar ettiğini doğruladı.

Açıklamalarında 'Emilia son aylarında hem fiziksel hem de zihinsel olarak çok kötüydü. En yakınlarından iyi destek aldı, ancak 13 Kasım'da yaşamına son verdi.' ifadeleri yer aldı.

Brangefalt'ın kardeşi Adam, Instagram'daki kız kardeşi için '12 Kasım'da psikiyatrik destek almak istedi fakat personel eksikliğinden dolayı tedavi olamadı.' diye yazdı.