Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladı. Paylaşımında, "Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun" ifadelerini kullanan Icardi'nin bu anlamlı hareketi kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Kendine hayran bırakmaya devam ediyor! Icardi'den tüm Türkiye'nin beğenisini alacak Cumhuriyet Bayramı mesajı

Galatasaray'da gösterdiği performasla taraftarların sevgilisi olan Mauro Icardi, Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla, "Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun" şeklinde bir paylaşım yaptı.

TÜRK BAYRAĞI DA KULLANDI

Yıldız futbolcu, kendi sosyal medya hesabından "Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun" şeklinde bir paylaşım yaptı. Icardi'nin paylaşımında Türk bayrağı kullanması da dikkat çekti.

BEĞENİ YAĞDI

Henüz bir yıldır Türkiye'de olmasına rağmen milyonlarca insanın takdirini kazanan Arjantinli yıldızın bu paylaşımı çok sayıda etkileşim aldı.

İşte Icardi'nin paylaşımı;