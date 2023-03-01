Bahçeli'nin önerisine verdiği yanıtla gündem olan Şenol Güneş'ten 'Hükümet istifa' tezahüratlarına ilk yorum

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Tribünlerde yapılan "Hükümet istifa" sloganlarına ilişkin konuşan deneyimli hoca, "Hükümet eleştiri aldı, Cumhurbaşkanı orada afet bölgesinde. Bir çocuk kumbarasındaki parasını veriyorsa çok değerli. Zenginin yardımı da önemli. Herkes bütçesine göre yardım eder. Ne güzel bir şey. Herkes ayakta kalsın, gücü oranında yardım etsin. Herkesi yok edersek, yardım edecek kimse bulamayız.." dedi.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, tribünlerde atılan sloganlara ilişkin konuşan deneyimli hoca, "Seçimler var, bu alana girmem" dedi.

"BEN KİMSEYE SİYASİ CEVAP VERMEM"

Şenol Güneş yaptığı açıklamada, "Siyasi tarafa çok çekildi. Seçimler var, bu alana girmem. Devlet de, birey de önemli. Beşiktaş için de herkes önemli. Beşiktaş için de beni sevmeyen varsa, 'Onlar Beşiktaşlı değildir' diyemem. Eleştirisinden dolayı ayırmam, bölmem. Ülke de öyle. Farklılıklarımız, zenginliklerimiz olsun. Ben kimseye siyasi cevap vermem. Kendimi de ezdirmem. Kulüp adına sorumluyum.

"HERKESİ YOK EDERSEK, YARDIM EDECEK KİMSEYİ BULAMAYIZ"

Hükümet eleştiri aldı, Cumhurbaşkanı orada afet bölgesinde. Bir çocuk kumbarasındaki parasını veriyorsa çok değerli. Zenginin yardımı da önemli. Herkes bütçesine göre yardım eder. Ne güzel bir şey. Herkes ayakta kalsın, gücü oranında yardım etsin. Herkesi yok edersek, yardım edecek kimse bulamayız." ifadelerini kullandı.

ŞENOL GÜNEŞ, DEVLET BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASI İÇİN NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş-Antalyaspor maçında yapılan "Hükümet istifa" sloganları sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Beşiktaş üyeliğinden istifa etmesi ve maçların seyircisiz oynanması ya da gerekli tedbirlerin alınması üzerine yaptığı açıklamaya verdiği cevapta, "Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Acımız büyük. Ama iyi de bir şeyler gördük. Tek yürek olan bir Türkiye var. Çaresizlik gibi görünen dönemde bu olayı unutturmadan geleceğe adım atmak gerekiyor. Büyük bir acı yaşadık.

"BUNLARDAN SIYRILMAMIZ LAZIM"

Kavgayı hiç doğru bulmuyorum. Daha fazla el ele vermek gerekir. Bunların hepsi tartışılmalıydı. Maçların oynanması ya da seyircisiz oynanması… Şu anda bir şeyler söyleyerek gündemi değiştirmek istemiyorum. Konuşulacak konulardır. Her görüşte bir suçlama, aşağılama, yok etme, bunlardan sıyrılmamız lazım.

"BAZI KELİMELER ANLAMINI KAYBETTİ"

Karşılıklı fikir alışverişine herkesin ihtiyacı var. Suçlama, yok etme, aşağılamadan uzaklaşmış olmak lazım. Sportif bir yarış yapıyoruz. Gelecek bizi bugünden daha kötü hale götürebilir. Türkiye'nin her yerinde deprem bölgesi görüyorsunuz. Buna nasıl çare bulacağız birlikte bakacağız. Yetkililer, karar vericilerin mesajlarının iyi verilmesi ve iyi algılanması gerekiyor. Hepimizin bir araya gelmesi gerek. Bazı kelimeler anlamını kaybetti. Umarım buna dönüş olur. Ülke olarak kendi düşmanımızı yaratmadan bunları bertaraf edebiliriz." demişti.