Kenan Yıldız, Süper Lig'in kıyısından dönmüş

Juventus forması ile gösterdiği performansla izleyenleri büyüleyen Kenan Yıldız; Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takarken, Milli yıldız için İtalyan basınından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE'DEN TEKLİF GELDİ, REDDEDİLDİ

Corriere dello Sport'un haberine göre; yeni sezon öncesi milli yıldız ile sözleşme yenileyerek 10 numaralı formayı emanet eden siyah-beyazlı ekip, gelen birçok teklifi reddetti. Genç futbolcu için Trendyol Süper Lig'den Fenerbahçe de dahil olmak üzere Chelsea, Borussia Dortmund ve Aston Villa'dan gelen teklifler resmiyet kazanmadı.

SEZON PERFORMANSI

19 yaşındaki genç yıldız, 10 numarayı sırtına geçirdiği bu sezonda Juventus ile tüm kulvarlarda 22 maça çıktı. Kenan, bu karşılaşmalarda takımına 4 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen milli yıldızın İtalyan deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.