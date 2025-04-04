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Kenan Yıldız, seccade ile camiye gitti

Kenan Yıldız, seccade ile camiye gitti
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Juventus'ta forma giyen Milli futbolcu Kenan Yıldız, seccade ile camiye giderken görüntülendi. A Milli Futbol Takımımızın yıldız ismi Kenan Yıldız'ın bu fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

A Milli Futbol Takımımızın yıldız ismi sosyal medyaya düşen fotoğrafıyla gündem oldu. Yurt dışında forma giyen isim, seccade ile camiye giderken görüntülendi.

A Milli Futbol Takımımızın ve Juventus'un başarılı futbolcusu Kenan Yıldız, sosyal medyaya düşen fotoğrafıyla gündeme oturdu. İtalya'da forma giyen genç ismin Instagramdaki bir hayran sayfası, Yıldız'ın dışarıda çekilmiş bir görüntüsünü paylaştı.

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Milli futbolcu Kenan Yıldız, elinde seccade ile camiye giderken görüntülendi. Genç oyuncunun bu fotoğrafı dakikalar içinde sosyal medyada gündem oldu.

Kenan Yıldız, seccade ile camiye gitti

Haberler.com / İsmail Elal - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSadık:

Türkiyede olsa Chp fişlerdi

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