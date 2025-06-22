Kenan Yıldız'dan güdümlü füze

Kenan Yıldız'dan güdümlü füze
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası ikinci maçında Juventus, Wydad ile karşılaştı. Maçın ilk yarısında Kenan Yıldız, iki gol kaydetti. Kenan'ın attığı ikinci gol futbolseverleri büyüledi.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Juventus ile Wydad karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya milli oyuncu Kenan Yıldız damga vurdu.

KENAN KLASINI KONUŞTURDU

Karşılaşmanın 6. dakikasında ceza sahası içine iyi sarkan Kenan, düzgün bir vuruşla topu ağlara yollayarak takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golün 10 dakika sonrasında dakikalar 16'yı gösterirken ceza sahası yayı üzerinden topun gelişine harika vuran Kenan, topu 90'a göndererek ikinci golünü attı ve takımını iki farklı üstünlüğe taşıdı.

İKİNCİ MAÇINDA 3'NCÜ GOL

Grubun ilk maçında Al Ain ağlarını da sarsan 20 yaşındaki genç yıldız, ikinci maçında üçüncü golünü kaydetti.

İşte Kenan'ın Wydad karşısında attığı ikinci gol;

Kenan Yıldız'dan güdümlü füze

Kenan Yıldız'dan güdümlü füze

Kenan Yıldız'dan güdümlü füze

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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