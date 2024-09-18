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Kenan Koçak, Ankaragücü'nün Hedefinin Süper Lig Olduğunu Açıkladı

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MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Kenan Koçak, takımın tekrar Süper Lig'e çıkması için çalışacağını belirtti. Koçak, futbolcu ve yönetimle birlikte Ankaragücü'nü layık olduğu yere getirmek için mücadele edeceğini vurguladı.

- MKE Ankaragücü'nde Kenan Koçak dönemi

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kenan Koçak:

" Ankaragücü'nün tekrar Süper Lig'e çıkması lazım, bunun için buradayım"

ANKARA - MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Kenan Koçak, sarı-lacivertlilerin tekrar Süper Lig'e çıkması gerektiğini belirterek, bunun için buraya geldiğini söyledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı Teknik Direktör Cihat Arslan'ın yerine A Milli Futbol Takımı'nın eski yardımcı antrenörü Kenan Koçak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Eryaman Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Koçak, hedeflerinin Süper Lig'e yükselmek olduğunu belirterek şunları söyledi:

" Ankaragücü'ne layık olmaya, Ankaragücü'nü layık olduğu yerlere getirmeye çalışacağız. Görüşmeler çok ani gelişti. Başkanlarımızla yaptığım görüşmede Ankaragücü'nün bir proje içinde olduğunu ve takımı canla başla tekrar layık olduğu yerlere götürmeye çalıştıklarını gördüğüm için, bu projeye inandığım için buradayım. Futbolcu kardeşlerimizle beraber Ankaragücü'nü hak ettiği yere getirmeye çalışacağız. Çalışmakla her şey olur onun için mutluyuz ama bir o kadar da hırslıyız, inançlıyız. Umarım hepimiz için bu serüven hayırlı olur faydalı olur."

"Yaptığım yanlışı da doğruyu da söylerim"

Başarısızlık anında ilk suçlananın her yerde teknik direktörler olduğunu söyleyen sözlerine devam eden Koçak, "Maalesef işlerin iyi gitmediği zamanlarda ister istemez oklar her zaman teknik direktör üzerine yönleniyor. Çünkü takımdan sorumlu olan teknik direktör. Bir boksör ringe çıktığı zaman sadece yumruk atmayı değil, yumruk yemeyi de hesaplamalı. Biz teknik direktörler bunu hesaplamazsak buna hazırlıklı olmazsak bu işte yerimiz yok. Ben bu tür şeylerin üstesinden gelirim. Yaptığım yanlışı da söylerim doğruyu da söylerim. Ben tek başıma bir şey başaramam. Takımdaki arkadaşlarıma, yönetime ve sizlere ihtiyacım var. Temel konumuz Ankaragücü'nün başarısı olmalı. Ankaragücü'nün tekrar Süper Lig'e çıkması lazım ben de bunun için buradayım" şeklinde konuştu.

Kenan Koçak, Ankaragücü'nün Hedefinin Süper Lig Olduğunu Açıkladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ OĞULCAN ARSLAN - Spor

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