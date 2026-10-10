Kemer'de Sea to Sky Enduro, 36 ülkeden 370 sporcuyu ağırlayarak sezonu uzatıyor

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Antalya'nın Kemer ilçesinde yıl boyunca düzenlenen ulusal ve uluslararası spor organizasyonları, otellerdeki doluluk oranlarını artırarak turizm sezonunun uzamasına katkı sağlıyor.

Denizi, doğal güzellikleri ve tarihi yapılarıyla öne çıkan Kemer, son yıllarda spor turizmi alanındaki organizasyonlarla da dikkati çekiyor.

İlçede Run To Sky, Sea To Sky, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, Akra Granfondo ve Çıralı Nature Fest gibi çok sayıda spor etkinliği düzenleniyor.

Organizasyonlar kapsamında farklı ülkelerden sporcuların yanı sıra yarışları izlemek isteyen sporseverler de ilçeye geliyor. Bu hareketlilik, turizm işletmelerine ve bölge esnafına ekonomik katkı sunuyor.

2026 FIM Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 7. etabı olan Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı da Kemer'de gerçekleştiriliyor. Dört kıtada 8 yarıştan oluşan şampiyonanın Kemer etabında 36 ülkeden 370 sporcu mücadele ediyor.

Deniz seviyesinden başlayıp Tahtalı Dağı'nın zirvesinde sona eren yarış, ilçenin uluslararası tanıtımına katkı sağlarken turizm sezonunun uzamasında da rol oynuyor.

Spor organizasyonları sezonu uzatıyor

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, AA muhabirine, Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın uluslararası ölçekte önemli bir organizasyon olduğunu söyledi.

Spor turizminin sürdürülebilir turizm açısından önemine değinen Solmaz, Kemer'in coğrafi özelliklerinin birçok spor dalına ev sahipliği yapmaya elverişli olduğunu, ilçede bisiklet, motosiklet, oryantiring ve koşu yarışlarının yanı sıra deniz sporlarına yönelik etkinliklerin de düzenlendiğini anlattı.

Solmaz, SUP Cup Kemer Festival Yarışları'nın da bu alandaki çalışmalardan biri olduğunu belirterek, spor organizasyonlarının turizm sezonunun uzamasına katkı sağladığını dile getirdi.

"Spor organizasyonları, turizm sezonunun bitimine yakın dönemde yapıldığı için rezervasyonlar yoğun oluyor, turizmcilerimiz otellerini kapatma sürelerini erteliyor. Otellerin doluluk oranlarını çok ciddi anlamda etkiliyor." diyen Solmaz, hava şartlarının da organizasyonların devam etmesine olanak sağladığını ifade etti.

Solmaz, sporcuların sosyal medya paylaşımlarının geniş kitlelere ulaşabildiğini, bunun da ilçenin tanıtımına ciddi katkı sunduğunu kaydetti.

Sea to Sky organizatörü Semih Özdemir de spor organizasyonlarının ilçenin tanıtımı ve ekonomisi açısından önemine vurgu yaptı.

Esnafa hareketlilik katıyor

Yarışçıların ve izleyicilerin deneyimlerini paylaşmasının Kemer'in bilinirliğini artırdığını belirten Özdemir, organizasyonların bölge esnafına da hareketlilik kattığını söyledi.

Özdemir, "Spor organizasyonlarının ilçeye ekonomik katkısı çok fazla. Ekonomik olarak da motor sporları pahalı bir spor. Dünyanın her yerinden izlemeye gelen insanlar var. Hem turizmin gelişmesine hem tanıtıma hem ekonomiye ciddi katkısı olan bir spor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA