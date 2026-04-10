Kemaliye'de Polis Haftası'nda dostluk maçı düzenlendi

Kemaliye ilçesinde, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen futbol müsabakasında emniyet personeli ve üniversite öğrencileri dostluk içinde karşı karşıya geldi. Etkinlik, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi.

Kemaliye ilçesinde, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında futbol müsabakası düzenlendi.

Kemaliye Kaymakamlığının katkılarıyla, Kemaliye İlçe Emniyet Amirliği ile Kemaliye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, emniyet personeli ile Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu öğrencileri karşı karşıya geldi.

Dostluk ve dayanışma ruhunun ön planda tutulduğu karşılaşma, fair-play anlayışı içerisinde Polis Haftası'na yakışır bir atmosferde oynandı.

Etkinlikte, toplumun huzur ve güvenliği için görev yapan emniyet mensupları ile gençlerin aynı sahada buluşmasının birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiği vurgulandı.

Müsabaka sonunda kazananın dostluk olduğu belirtilirken, katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

Yetkililer, Polis Haftası kapsamında düzenlenen bu tür etkinliklerin toplum ile emniyet teşkilatı arasındaki bağı güçlendirmeye katkı sağladığını ifade etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
