Keçiörengücü ve Sivasspor 0-0 Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Özbelsan Sivasspor arasında oynanan maç, 0-0 berabere sona erdi. Keçiörengücü'nün teknik direktörü Sedat Ağçay, takımlarının üstün oynadığını ancak galibiyet alamadıklarından dolayı üzgün olduklarını belirtti. Sivasspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz ise maçın zor geçeceğini düşünüyor.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Özbelsan Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktör Sedat Ağçay, maçın genelinde üstün oynadıklarını ama galibiyete ulaşamadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ağçay, taraftarları önünde oynadıklarını belirterek, "İkili mücadele, topla oynama, pas yapma sayısı, 9 tane net isabetli orta, Diouf ve Ezeh ile yakaladığımız net pozisyonlar oldu ama sonuç için çok üzgünüz. Evet bir puan değerli ama bugün üç puanı hak edecek bir oyun oynadık. Genel anlamda da oyuncularımı kutluyorum. Özellikle şans verdiğimiz oyuncuların saha içi performansı bizi çok memnun etti. Şimdi artık herkes formayı kaptığında bırakmamak için savaşacak. Bu da bizim için önemli bir ayrıntı oldu." ifadelerini kullandı.

Özbelsan Sivasspor cephesi

Özbelsan Sivasspor Osman Zeki Korkmaz ise Ankara Keçiörengücü'nün iyi bir takım olduğunu ve deplasmanda zor bir maç oynadıklarını dile getirdi.

Karşılaşmanın iki takım için de kritik olduğunu aktaran Korkmaz, şunları kaydetti:

"Maça iyi başlayan taraftık. İlk 10 dakika içinde bulduğumuz net pozisyonlarla maçı bitirebilirdik. Ama futbolda bu da var. Pozisyona girdikten sonra değerlendiremediğiniz zaman rakip de biraz ayılmaya başlıyor. Tahmin ettiğimiz gibi Ezeh üzerinden çok zorladılar bizi. Belli başlı noktalarda etkili oldukları oldu ama pozisyon verme konusunda çok cömert değildik. Son günlerde hücum aksiyonları üzerine çok çalışıyorduk. Biraz sonuç vermeye başladı. Çünkü ceza sahası daha fazla kalabalıklaşıyoruz ama etrafına geldiğimiz zaman da atakları bitirmemiz gerekiyor. Bu anlamda bunlara daha fazla çalışıp yolumuza devam edeceğiz."

Haberler.com
