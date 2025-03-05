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Keçiörengücü Teknik Direktörü: 'Trajik Bir Son Oldu'

Keçiörengücü Teknik Direktörü: 'Trajik Bir Son Oldu'
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Ankara Keçiörengücü, Esenler Erokspor ile 2-2 berabere kaldığı maç sonrası Teknik Direktör Erkan Sözeri, kaybedilen 3 puanın üzüntüsünü dile getirdi ve hatalardan ders alacaklarını belirtti.

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, 2-2 sona eren Esenler Erokspor müsabakasının ardından, "Trajik bir son oldu. 3 puan ayağımıza kadar geldi" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Esenler Erokspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Trajik bir son oldu. 3 puan ayağımıza kadar geldi. Skor 1-1'ken rakip önemli bir hata yaptı, 2-1 öne geçtik. Uzatmalarda bir paylaşım hatası yaptık. İki tane korner, birisi penaltı oldu, birinde gol yedik. Duran toplara çalışıyoruz ama maalesef hata yapıyoruz. Çok üzgünüz. 3 puanla bitirip çok güzel hedefler peşinde koşmak hedefimizdi. Güzel hayaller var. Buradan alacağımız 3 puan çok kıymetli olacaktı ama olmadı. Devam edeceğiz, yapacak bir şey yok. Hatalardan ders alacağız" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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