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Ankara Keçiörengücü'nde Yalçın Koşukavak dönemi sona erdi

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Trendyol 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü, teknik direktör Yalçın Koşukavak ve ekibine teşekkür ederek yollarını ayırdı. Play-off finallerine yükselen takım, normal sezonu 60 puanla 7. sırada tamamlamıştı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, teknik direktör Yalçın Koşukavak'a veda etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Keçiörengücü camiası olarak, kulübümüzde teknik direktörlük görevini üstlenen Yalçın Koşukavak ve değerli ekibine, görev yaptıkları süre boyunca göstermiş oldukları özveri, emek ve katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Takımımızın play-off finallerine kadar yükselmesinde önemli pay sahibi olan Yalçın Koşukavak ve ekibi, çalışma disiplinleri, profesyonel yaklaşımları ve kulübümüze kattıkları değerlerle her zaman saygıyla anılacaktır. Kendilerine bugüne kadar verdikleri hizmetler için teşekkür ediyor, kariyerlerinin bundan sonraki döneminde sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz."

Play-off mücadelesinde Arca Çorum FK'ya 1-0 kaybeden Koşukavak yönetimindeki başkent ekibi, ligde normal sezonu 60 puanla 7. sırada tamamladı.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
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