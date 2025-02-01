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Keçiörengücü'nin Teknik Direktörü Erkan Sözeri'den Yeni Malatyaspor Açıklamaları

Keçiörengücü'nin Teknik Direktörü Erkan Sözeri'den Yeni Malatyaspor Açıklamaları
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Ankara Keçiörengücü'nün 7-0 kazandığı Yeni Malatyaspor maçı sonrası Teknik Direktör Erkan Sözeri, Esenler Erokspor'un zorlu galibiyetine dikkat çekerek önlemler aldıklarını belirtti.

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Yeni Malatyaspor'un Esenler ile oynadığı maça dikkat çekerek, "Esenler Erokspor 1-0 zor yendiği için başımıza iş açabilirlerdi. Bunun için önlemler aldık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor'u 7-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Yeni Malatyaspor ciddi zorluklardan geçiyor. Bunu büyük camialar yaşadı. Yeni Malatyaspor da böyle bir yoldan geçiyor. Esenler Erokspor 1-0 zor yendiği için başımıza iş açabilirlerdi. Bunun için önlemler aldık. Yeni Malatyaspor gençleri için iyi bir fırsat. Biraz da farklı bir skor oldu, kusura bakmasınlar" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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