Keçiörengücü, Bodrum FK'yi 2-1 Geçti

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Sipay Bodrum FK'yi 2-1 yenen Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Sedat Ağçay, "Sahada verilen enerji ve mücadeleyle, müthiş bir 3 puan. İnşallah artık bundan sonrası da gelir diye ümit ediyorum" dedi.

Ağçay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iyi oyunu sonuca yansıttıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Maç içerisinde ikili mücadelelerde üstünlük kurduklarını belirten Ağçay, "Maçtan önce söylemiştim. İkili mücadele üstünlüğünü oyunun içinde sürdüren galip gelecekti. Öyle bir maç olacaktı. Nitekim de öyle oldu. Uzun süredir iyi oynuyorduk ama bunu sonuca yansıtamıyorduk. Bugün şükürler olsun o da oldu. Özellikle oynayan, oynamayan oyuncularımı yürekten kutluyorum. Sahada verilen enerji ve mücadeleyle, müthiş bir 3 puan. İnşallah artık bundan sonrası da gelir diye ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bodrum FK'nin takım olarak birlikte oynadığını dile getiren Ağçay, "Rakip takımı da tebrik ediyorum. Ligden düştüler. O kadroyu bozmadılar. Güçlü oyuncularla devam ediyorlar. Biz de kendi sistemimizle, kendi kulüp bünyemize göre mücadele etmeye çalışıyoruz. Kazandığımız için mutluyuz. Şükürler olsun iki taraf için de sağlıklı bir şekilde oyun bitti. Bu da önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.

Sipay Bodrum FK cephesi

Sipay Bodrum FK'nin teknik sorumlusu Sefer Yılmaz ise maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Deplasmana gelen taraftarları sevindirmek istediklerini ancak başaramadıklarını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Aslında maça iyi başlamıştık. Topun hakimiyeti bizdeydi ama Keçiörengücü'nün geçiş oyunlarındaki beklediği pozisyonların birinde golü yedik. Daha sonra ilk yarı toparlanmamız zor oldu. Ancak ikinci yarıda oyuncu ve oyun formasyonundaki değişiklikle etkili olduk. Aradığımız golü de bulduk ama maalesef duran topta hiç beklenmediğimiz anda bir gol bizi tamamen oyundan düşürdü. Buradan beklemediğimiz bir skorla mağlup ayrıldık. Artık o maçı geride bırakıp hafta içinde oynayacağımız Vanspor maçına en iyi şekilde hazırlanıp, 3 puanla ayrılıp tekrar üst sıraları kovalamak istiyoruz."