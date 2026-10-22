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KBÜ personel takımları masa tenisinde il şampiyonasında birinci ve ikinci oldu

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KBÜ personel takımları masa tenisinde il şampiyonasında birinci ve ikinci oldu
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Karabük Üniversitesi personel takımları, 4. Kamu Spor Oyunları Masa Tenisi İl Şampiyonası'nda birinci ve ikinci oldu. KBÜ A Takımı şampiyon olurken B Takımı ikinci sırada kaldı; A Takımı 5-11 Kasım'da Bayburt'ta Karadeniz Bölge Şampiyonası'nda Karabük'ü temsil edecek.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) personelinden oluşan takımlar 4. Kamu Spor Oyunları Masa Tenisi Karabük İl Şampiyonası'nda birinci ve ikinci sırada yer aldı.

Karabük Üniversitesi A Takımı 4. Kamu Spor Oyunları Masa Tenisi Karabük İl Şampiyonası'nda birinci olurken B Takımı ikinci oldu.

Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Esat Uzun, Personel Daire Başkanı Şaban Özkan, Şube Müdürü İsmail Yıldız ve Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Sekreteri Sami Demirtaş'tan oluşan KBÜ A Takımı şampiyon oldu.

Prof. Dr. Metin Kaya, Öğr. Gör. Mehmet Tankül, Fakülte Sekreteri Fahrettin Yılmaz ve Yüksekokul Sekreteri Abdullah Özel'in yer aldığı KBÜ B Takımı ise organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

İl şampiyonluğunu kazanan A Takımı, 5-11 Kasım tarihlerinde Bayburt'ta düzenlenecek Karadeniz Bölge Şampiyonası'nda Karabük'ü temsil edecek.

KBÜ A Takımı üyeleri, bölge şampiyonasında birincilik elde etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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