Kazeem Olaigbe, Belçika Basınından Övgü Aldı

Kazeem Olaigbe, Belçika Basınından Övgü Aldı
Güncelleme:
Trabzonspor'un genç oyuncusu Kazeem Olaigbe, Belçika basınında geniş yer buldu. StarSportTV, Trabzonspor'un Karagümrük karşısındaki galibiye yanında Olaigbe'nin performansına dikkat çekti.

Olaigbe Belçika basınında manşet oldu

Nurgül GÜNAYDIN / TRABZON, – TRABZONSPOR'un yeni transferlerinden genç oyuncusu Kazeem Olaigbe'ye Belçika basını, 'Yurtdışındaki Belçikalılar' köşesinde özel yer ayırdı.

Belçika'da yayımlanan StarSportTV sitesi, "Les Belges a l'etranger" (Yurtdışındaki Belçikalılar) köşesinde Trabzonspor'un genç oyuncusu Kazeem Olaigbe'ye geniş yer verdi. Haberde bordo-mavili takımın Karagümrük deplasmanında aldığı 4-3'lük galibiyet ve Olaigbe'nin performansı ön plana çıkarıldı.

Haberde maçın detaylarına geniş şekilde yer verilirken, 19'uncu dakikada Felipe Augusto'nun attığı golle öne geçen Trabzonspor'un, Onuachu'nun iki golü ve Sikan'ın skora katkısıyla farkı açtığı hatırlatıldı. Ev sahibi Karagümrük'ün ise uzatma dakikalarında Fofana ile bulduğu gollerle farkı bire indirdiği, karşılaşmanın 3-4 sona erdiği aktarıldı.

'OLAIGBE VURGUSU'

StarSportTV'nin haberinde, Trabzonspor'un kadrosunda yer alan Belçikalı oyuncu Kazeem Olaigbe'nin de özellikle "yurt dışındaki Belçikalılar" dosyası kapsamında incelendiği belirtildi. Olaigbe'nin bordo-mavili takımdaki uyum süreci, oynadığı süreler ve genç yaşına rağmen potansiyeli üzerinde duruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
