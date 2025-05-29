Kazakistan'da Görme Engelliler Dünya Kupası'nda Türk Sporcular Başarılarıyla Göz Doldurdu

Kazakistan'da düzenlenen Görme Engelliler Powerlifting ve Bench Press Dünya Kupası'nda, Samsun'un Çarşamba ilçesinden milli sporcu Muhammet Şimşek, 100 kilo erkekler kategorisinde 165 kiloluk kaldırışıyla şampiyon oldu.

Kazakistan'ın Almata şehrinde düzenlenen Görme Engelliler Powerlifting ve Bench Press Dünya Kupası'nda Türk milli sporcular büyük bir başarıya imza attı. Organizasyonda mücadele eden milli halterci Muhammet Şimşek, 100 kilo erkeklerde 165 kiloluk derecesiyle altın madalya kazanarak dünya şampiyonu ünvanına layık görüldü. Şampiyon sporcunun başarısı, memleketi Samsun Çarşamba'da sevinçle karşılandı.

Milli sporcular madalyaları topladı

Görme Engelliler Dünya Kupası'nda milli sporcular büyük bir başarıya imza attı. 90 kiloda Şehmus Çevik 140 kiloluk derecesiyle altın madalya kazanırken, 82,5 kiloda Yunus Ali Başaran 105 kiloyla bronz, 100 kiloda Ayhan Kaya 115 kiloyla gümüş ve 110 kiloda Gökhan Terletme 145 kiloyla bronz madalya elde etti. Kadınlar kategorisinde ise Gülistan Özdemir, 60 kiloda 67 ve 68 kiloluk kaldırışlarıyla 2 dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. 67.5 kiloda Döndü Kanat da Bench Press'te altın madalya kazandı. Toplamda 8 madalya ve 2 dünya rekoruyla tamamlanan şampiyona sonunda sporcular büyük takdir topladı. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, sporcuları ve antrenörleri başarılarından dolayı tebrik etti. - SAMSUN